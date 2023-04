Si tuffa in mare per soccorrere due ragazzini, ma non torna a riva: disperso nel Siracusano

Si tuffa in mare per soccorrere due ragazzini, ma non torna a riva: disperso nel Siracusano

A lanciare l’allarme sono stati alcuni minori che stavano facendo una passeggiata nella zona

Sono in corso le ricerche da parte della Capitaneria di porto di un trentacinquenne che risulta disperso in mare tra Siracusa e Avola. A lanciare l’allarme sono stati alcuni minori che stavano facendo una passeggiata nella zona, quando due ragazzini del gruppo sarebbero caduti in mare dal ponte di Cassibile. L’uomo si è lanciato in acqua per soccorrerli e mentre i due ragazzi sono riusciti a salvarsi, di lui si sono perse le tracce.



