Attualita 518

Si torna di nuovo in Dad: nel nisseno scuole chiuse a Montedoro, Riesi e Villalba

La Sicilia resta in "zona gialla", ma in attuazione del nuovo Dpcm le scuole saranno chiuse in 12 Comuni siciliani da lunedì 8 fino a sabato 13 marzo

Redazione

06 Marzo 2021 16:00

Ad un anno esatto dalla chiusura delle scuole decisa dal governo per contrastare l'emergenza Coronavirus, la storia si ripete. Cresce infatti il numero degli istituti che chiudono i battenti tanto che un numero molto basso di studenti potrà proseguire le lezioni in presenza a partire dalla prossima settimana, presumibilmente meno di due milioni su 8,3 totali. Oltre alle cinque Regioni con gli indici più alti - Emilia Romagna, Campania, Veneto, Friuli, Lombardia, e alle Province autonome di Trento e Bolzano - la situazione vede un peggioramento ovunque. Solo la Sardegna rimane con un rischio basso, mentre la Sicilia passa da basso a medio. Segno che c'è la pandemia ha rialzato la testa.

IN SICILIA

La Sicilia resta in "zona gialla", ma in attuazione del nuovo Dpcm le scuole saranno chiuse in 12 Comuni siciliani da lunedì 8 fino a sabato 13 marzo, come deciso dal presidente della Regione Nello Musumeci. Lo stop alle lezioni riguarda Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo; Castell'Umberto, Cesarò, Fondachelli Fantina e San Teodoro, nel Messinese; Licodia Eubea e Santa Maria di Licodia, nel Catanese; Montedoro, Riesi e Villalba, in provincia di Caltanissetta.



Ad un anno esatto dalla chiusura delle scuole decisa dal governo per contrastare l'emergenza Coronavirus, la storia si ripete. Cresce infatti il numero degli istituti che chiudono i battenti tanto che un numero molto basso di studenti potrà proseguire le lezioni in presenza a partire dalla prossima settimana, presumibilmente meno di due milioni su 8,3 totali. Oltre alle cinque Regioni con gli indici più alti - Emilia Romagna, Campania, Veneto, Friuli, Lombardia, e alle Province autonome di Trento e Bolzano - la situazione vede un peggioramento ovunque. Solo la Sardegna rimane con un rischio basso, mentre la Sicilia passa da basso a medio. Segno che c'è la pandemia ha rialzato la testa. IN SICILIA

La Sicilia resta in "zona gialla", ma in attuazione del nuovo Dpcm le scuole saranno chiuse in 12 Comuni siciliani da lunedì 8 fino a sabato 13 marzo, come deciso dal presidente della Regione Nello Musumeci. Lo stop alle lezioni riguarda Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo; Castell'Umberto, Cesarò, Fondachelli Fantina e San Teodoro, nel Messinese; Licodia Eubea e Santa Maria di Licodia, nel Catanese; Montedoro, Riesi e Villalba, in provincia di Caltanissetta.

Il lavoro come cura per le donne vittime di violenza: l'iniziativa della cooperativa sociale nissena Etnos riceve supporto regionale

News Successiva Gela per rilanciare i suoi tesori guarda lo scalo di Comiso, presto sarà potenziato il trasporto locale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare