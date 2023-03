Si lancia dal viadotto per sfuggire alla Polizia, in grave condizioni un "topo" di auto

Si lancia dal viadotto per sfuggire alla Polizia, in grave condizioni un "topo" di auto

La fuga, l'incidente stradale con una Volante, la corsa in bicicletta e poi il lancio nel vuoto

Tutto è cominciato pochi minuti dopo le 17 in via Brilla dove era stato segnalato un uomo che svaligiava alcune auto. La prima fuga è avvenuta a bordo di una Lancia Y: dopo poche centinaia di metri lo scontro con l'auto della polizia. Subito dopo l'impatto, il guidatore della Lancia è scappato, ha rubato una bici e si è allontanato. Pochi minuti dopo, intorno alle 17.30 di ieri, visto che riaveva addosso la Polizia, l'uomo è sceso dalla bicicletta e si è lanciato dal viadotto, in via Bonini.

Sul posto sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco, due ambulanze, l'automedica del 118, due pattuglie dei carabinieri e la polizia scientifica. Nell'incidente sono rimasti feriti i due agenti a bordo dell'auto, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale, le condizioni dell'uomo sarebbero gravi (Rainews).



