Cronaca 1680

Si lancia dal camion e muore sul colpo: perde la vita autista di Mazzarino

La vittima è un sessantenne, Corrado Lipani. L'incidente si è verificato nell'agrigentino

Redazione

29 Agosto 2022 22:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/si-lancia-dal-camion-e-muore-sul-colpo-perde-la-vita-autista-di-mazzarino Copia Link Condividi Notizia

Un sessantenne, Corrado Lipani di Mazzarino, ha perso la vita a causa di un incidente stradale registratosi lungo la provinciale che collega Cammarata a Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Forse per un guasto meccanico, l’autista ha perso il controllo del mezzo pesante che, ribaltandosi, è finito nella sottostante scarpata. Non riuscendo più a controllare il camion e comprendendo che il mezzo stava per finire nella scarpata, il conducente ha aperto lo sportello e si è gettato fuori dalla cabina, ma ha battuto la testa sull’asfalto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri di Cammarata. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118.(Lasiciliaweb)



Un sessantenne, Corrado Lipani di Mazzarino, ha perso la vita a causa di un incidente stradale registratosi lungo la provinciale che collega Cammarata a Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Forse per un guasto meccanico, l'autista ha perso il controllo del mezzo pesante che, ribaltandosi, è finito nella sottostante scarpata. Non riuscendo più a controllare il camion e comprendendo che il mezzo stava per finire nella scarpata, il conducente ha aperto lo sportello e si è gettato fuori dalla cabina, ma ha battuto la testa sull'asfalto ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Agrigento e i carabinieri di Cammarata. Inutile l'intervento dell'ambulanza del 118.(Lasiciliaweb)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare