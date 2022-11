Si lancia dal balcone di casa per farla finita: trasferita in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta

Cronaca 3791

Si lancia dal balcone di casa per farla finita: trasferita in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta

La donna, che ha riportato un grave politrauma, è stata intubata e trasportata in codice rosso

Redazione

20 Novembre 2022 11:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/si-lancia-dal-balcone-di-casa-per-farla-finita-trasferita-in-elisoccorso-al-santelia-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

La città di Naro è sotto choc per il tentato suicidio di una donna di 73 anni che si è lanciata dal balcone di casa. Una tragedia che, almeno per il momento, non si è compiuta dato che l’anziana è rimasta viva nonostante il violento impatto al suolo. E’ stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 accorsi sul posto in ambulanza. Subito dopo è arrivato l’elicottero per trasferire la donna al “Sant’Elia” di Caltanissetta. La donna, che ha riportato un grave politrauma, è stata intubata e trasportata in codice rosso. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Pare comunque che la donna soffrisse di crisi depressive.



La città di Naro è sotto choc per il tentato suicidio di una donna di 73 anni che si è lanciata dal balcone di casa. Una tragedia che, almeno per il momento, non si è compiuta dato che l'anziana è rimasta viva nonostante il violento impatto al suolo. E' stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 accorsi sul posto in ambulanza. Subito dopo è arrivato l'elicottero per trasferire la donna al "Sant'Elia" di Caltanissetta. La donna, che ha riportato un grave politrauma, è stata intubata e trasportata in codice rosso. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti. Pare comunque che la donna soffrisse di crisi depressive.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare