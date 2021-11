Cronaca 2562

Si invaghisce di una donna e la perseguita, nisseno accusato di stalking

Finisce in tribunale l'ossessione di un uomo che avrebbe perso la testa per una donna rumena

07 Novembre 2021 11:34

Per un anno e più le avrebbe reso la vita un inferno. Ogni giorno un incubo. E poi minacce, un bersagliamento asfissiante tra messaggi e telefonate e, ancora l’invio di fotografie più che osé di lei. Perché roso dal tarlo della gelosia dopo la fine della loro relazione sentimentale. E la donna, nel frattempo, avrebbe coltivato altri interessi amorosi. Un intreccio di uomini - anche se la donna, nella sua Romania, sarebbe stata sposata - così da far imbestialire il sospetto stalker, accecato da ira e gelosia.

C’è tutto questo e tanto altro nella vicenda giudiziaria che, adesso, ha fatto scattare il processo a carico di un presunto persecutore che, peraltro si sarebbe macchiato anche d’altro. Di abusi sessuali in particolare. (Vincenzo Falci, Gds.it)



