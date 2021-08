Cronaca 102

Si insedia il nuovo presidente del Tribunale di Gela Roberto Riggio: questa mattina il giuramento

La copertura del ruolo arriva a due anni dal trasferimento del magistrato Paolo Fiore a Torino

Rita Cinardi

11 Agosto 2021 11:38

Si è insediato questa mattina il nuovo presidente del tribunale di Gela Roberto Riggio, 57 anni di Palermo, giurando davanti al collegio presieduto dal giudice Maria Rosaria Carlà. La copertura del ruolo arriva a due anni dal trasferimento del magistrato Paolo Fiore a Torino, sostituito, ad interim, dal capo della sezione penale, Miriam D’Amore. “Sono molto contento di assumere questo incarico e spero di svolgerlo nel miglior modo possibile – ha detto il nuovo presidente del tribunale – arrivo da un posto di giudice, essendo stato gip a Palermo dove mi sono occupato anche di criminalità organizzata. Qui la mia funzione sarà diversa ma quella di Gela sarà una grossa sfida che sono pronto ad assumere e darò tutto me stesso. Gela è una bella realtà, con un alto tasso di criminalità, e le situazioni difficili per me sono le più stimolanti. Essendo da 2 anni la sede vacante alcuni atti sono stati rinviati, come quello del personale per cui continuerò a chiedere al ministero fino a quando arriveranno risposte”. Alla cerimonia erano presenti la presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasindi, il procuratore generale Lia Sava e il procuratore di Gela Fernando Asaro.



Si è insediato questa mattina il nuovo presidente del tribunale di Gela Roberto Riggio, 57 anni di Palermo, giurando davanti al collegio presieduto dal giudice Maria Rosaria Carlà. La copertura del ruolo arriva a due anni dal trasferimento del magistrato Paolo Fiore a Torino, sostituito, ad interim, dal capo della sezione penale, Miriam D'Amore. "Sono molto contento di assumere questo incarico e spero di svolgerlo nel miglior modo possibile - ha detto il nuovo presidente del tribunale - arrivo da un posto di giudice, essendo stato gip a Palermo dove mi sono occupato anche di criminalità organizzata. Qui la mia funzione sarà diversa ma quella di Gela sarà una grossa sfida che sono pronto ad assumere e darò tutto me stesso. Gela è una bella realtà, con un alto tasso di criminalità, e le situazioni difficili per me sono le più stimolanti. Essendo da 2 anni la sede vacante alcuni atti sono stati rinviati, come quello del personale per cui continuerò a chiedere al ministero fino a quando arriveranno risposte". Alla cerimonia erano presenti la presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasindi, il procuratore generale Lia Sava e il procuratore di Gela Fernando Asaro.

Ti potrebbero interessare