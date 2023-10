Cronaca 516

Si finge avvocato e vince 26 cause senza avere alcuna formazione legale: ecco come è stato scoperto

La messa in scena è durata più di un anno, fin quando il "vero" Brian Mwenda praticante avvocato ha contattato l’LSK

Redazione

Si è finto avvocato e, pur non avendo alcuna formazione legale, è riuscito nell’impresa di vincere dozzine di cause – 26 per l’esattezza -prima di essere scoperto. E’ questa l'”impresa” compiuta in Kenya da Brian Mwenda. Come ha fatto? L’astuto truffatore si è introdotto nel portale della Law Society of Kenya (l’equivalente dell’Ordine degli avvocati italiano) e, scovato un praticante avvocato suo omonimo, ha sostituito i dati con i suoi.

La messa in scena è durata più di un anno, fin quando il “vero” Brian Mwenda praticante avvocato ha contattato l’LSK perché non riusciva ad accedere al suo profilo. Così ha scoperto che i suoi dati erano stati modificati e si è scoperto il furto d’identità. “Il 5 agosto 2022, Brian Mwenda Ntwiga è stato ammesso all’Ordine degli avvocati e il suo indirizzo e-mail corretto è stato catturato e un account è stato aperto per lui nel portale Advocates”, ha affermato l’Ordine degli avvocati del Kenya in una nota.

Anche la succursale di Nairobi della LSK si è espressa sulla vicenda, scrivendo su X: “La filiale desidera informare tutti i membri della società e del pubblico che Brian Mwenda Njagi non è un avvocato dell’Alta Corte del Kenya, dai registri della società, né lo è un membro della Sezione”. Secondo quanto riportato dai media locali, il truffatore è stato arrestato giovedì scorso. La storia sta affascinando il paese dell’Africa orientale, tanto che c’è chi è già pronto – visto il talento innato – a provvedere alle spese per la sua istruzione ufficiale. L’Organizzazione centrale dei sindacati del Kenya ha dichiarato alla BBC che si trattava di una “giovane mente brillante” che ce l’ha fatta “senza qualifiche tradizionali”. Convinto sostenitore dell’uomo è Mike Sonko, il controverso ex governatore di Nairobi (accusato di traffico di droga e riciclaggio di denaro durante la sua carriera politica), che ha pubblicato un video in sua compagnia su X, in cui afferma che il ragazzo in piedi accanto a lui è il “falso curiale” accusato.

Nel filmato, sembrava effettivamente esserci il signor Mwenda, che ha dichiarato: “Vorrei esprimere la mia gratitudine alle persone che mi sostengono e pregano per me… con il tempo sarò in grado di chiarire questo malinteso. Sarò anche in grado di dimostrare la mia innocenza e fornire il contesto reale.” Sonko rincara la dose, affermando che coloro che attaccano l’impostore sono “imbecilli”, poiché “non ha mai ucciso nessuno, non è un terrorista“. Non la pensa in egual modo la pubblica accusa del Kenya che incolpa “il signor Mwenda” di essere a concreto rischio processo.(fonte Ilfattoquotidiano.it)



