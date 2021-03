Cronaca 1720

Si ferma per prestare soccorso e viene travolto: muore militare di 22 anni di Milazzo

L'incidente si è verificato ieri a tarda sera sull’autostrada A20, in direzione Palermo, sul viadotto Tarantonio poco prima di Villafranca Tirrena

Redazione

26 Marzo 2021 08:53

Terribile incidente ieri a tarda sera sull’autostrada A20, in direzione Palermo, sul viadotto Tarantonio poco prima di Villafranca Tirrena. La tragedia si è verificata dopo lo scontro tra una Toyota Rav 4 e un tir. Una Peugeot 208 con a bordo due fratelli, si è fermata per prestare soccorso, ma non appena uno dei due è sceso dall'auto è stato investito da un altro mezzo che stava sopraggiungendo. Fatale l'impatto per il giovane, Riccardo Maestrale, militare dell'esercito di 22 anni di Milazzo ma in servizio a Cosenza.

Ferito gravemente anche il fratello della vittima. Complessivamente sono quattro le persone trasportate al Policlinico di Messina. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli uomini della polizia stradale e tre mezzi dei vigili del fuoco. Lunghe code per ore in quel tratto di autostrada.(Gds.it)



