Si è tuffato in mare per soccorrere un gruppo in difficoltà, il sancataldese Salvatore Lo Monaco riceve l'encomio solenne dell'Accademia Bonifaciana

La cerimonia di consegna si è svolta nella Chiesa Madre di San Cataldo, grazie alla disponibilità dell’arciprete parroco don Alessandro Giambra e del Professor don Massimo Naro

«Con coraggiosa determinazione e generoso slancio altruistico, si tuffava in mare in soccorso di un gruppo di persone, tra cui due bambini in grave difficoltà. Splendido esempio di incondizionato amore per il prossimo e di umana solidarietà. Marzameni (Sicilia) 15 agosto 2023». Con la seguente motivazione è stato conferito al giovane sancataldese Salvatore Pio Lo Monaco, l’Encomio Solenne, predisposto dall’Accademia Bonifaciana di Anagni (Frosinone) a firma del Rettore Presidente Grande Ufficiale Professor Sante De Angelis e del Presidente del Comitato Scientifico S.E. Monsignor Enrico dal Covolo, Assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche in Vaticano.

La cerimonia di consegna si è svolta nella Chiesa Madre di San Cataldo, grazie alla disponibilità dell’arciprete parroco don Alessandro Giambra e del Professor don Massimo Naro, tra l'altro Vice Presidente del Comitato Scientifico dell'Istituzione anagnina. Presente lo stesso Rettore Presidente De Angelis, sceso appositamente in Sicilia, che con il Delegato Vicario della sua Istituzione per la Regione Sicilia Dottor Giuseppe Pio Falzone, ha consegnato al giovane eroe “per caso”, molto emozionato, il crest ufficiale e il diploma di conferimento. Non è voluto mancare alla manifestazione il Primo Cittadino di San Cataldo Avvocato Gioacchino Comparato, che già nei giorni scorsi aveva incontrato al palazzo comunale Salvatore Pio, per conferirle un “plauso sincero di conferimento” a nome dell’Amministrazione e dell’intera città.

Con lui anche il Consigliere Comunale Rosario Aprile, che ha voluto ringraziare l’Accademia Bonifaciana per aver pensato di gratificare il giovane sancataldese di questo encomio, che si aggiunge a tutti gli altri consensi che dal giorno di ferragosto Lo Monaco sta ricevendo da diverse parti della Sicilia. Padre Giambra, ha voluto che il tutto si svolgesse presso l’altare del Patrono San Cataldo, alla presenza di alcuni fedeli e soprattutto di molti bambini della parrocchia, impegnati per il grest estivo, proprio perché il gesto compiuto da Salvatore Pio Lo Monaco, fosse di esempio per le giovani generazioni, infatti, l’applauso spontaneo di tutti ha concluso questa cerimonia, prima della messa vespertina.



