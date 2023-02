Eventi 203

Si è insediato il comitato promotore dell'iniziativa sociale Primavera Nissena

L’iniziativa mira a facilitare la risocializzazione anche attraverso iniziative collaterali che possono contribuire in sinergia al raggiungimento dell’obiettivo

Redazione

Nella giornata del 21 febbraio si è insediato il comitato promotore dell’iniziativa sociale Primavera Nissena che si svolgerà a partire dal 20 marzo in Viale della Regione dalle ore 19.00. Il comitato nasce da una esigenza di aggregazione sociale attraverso un rapporto umano tra diverse realtà sociali presenti sul territorio locale, rapporto ormai scemato anche a causa di un eccessivo uso dei social che hanno di fatto creato un isolamento sociale relegando l’essere umano dietro lo schermo di un pc o, peggio ancora, di un cellulare.

L’iniziativa mira a facilitare la risocializzazione anche attraverso iniziative collaterali che possono contribuire in sinergia al raggiungimento dell’obiettivo. Il comitato è un gruppo aperto a cui hanno finora aderito le cinque parrocchie più vicine all’area oggetto dell’iniziativa, la Proloco di Caltanissetta, i rappresentanti di istituto delle scuole superiori di Caltanissetta, il gruppo scout, diverse associazioni sportive, artistiche e culturali, nonché diversi soggetti privati che hanno sposato il nobile intento. Il comitato promotore ha fissato la data del 20 marzo dalle ore 19,00, coincidente con l’equinozio di primavera, da ciò il nome di Primavera Nissena, come inizio di una nuova stagione culturale e sociale.



