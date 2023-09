Cronaca 1927

Si cosparge di benzina dentro ufficio postale: gli impiegati evitano il peggio

A tentare l'insano gesto a Messina è stato un uomo

Redazione

Un uomo si è cosparso di benzina e ha tentato di fuoco nell’ufficio postale di via Catania, a Messina, dove sono intervenute le Volanti della polizia dopo che l’azione tempestiva degli impiegati dell’ufficio ha evitato il peggio. A livello precauzionale, l’uomo è stato anche trasportato in ospedale per accertamenti agli occhi.



