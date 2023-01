Si conclude oggi la mostra "Ulisse in Sicilia - I luoghi del mito", in migliaia hanno ammirato la Nave di Gela

La struttura espositiva chiude ma la nave, nei prossimi mesi, continuerà nel suo simbolico veleggiare fino alla destinazione definitiva, il museo del mare

Si conclude oggi la mostra Ulisse in Sicilia – I luoghi del Mito. Evento che, in questi mesi, ha permesso ai visitatori di ammirare una delle meraviglie dell’archeologia marina del momento: la Nave di Gela. Sia stamane che nel primo pomeriggio il sindaco, Lucio Greco, accompagnato dall’assessore Salvatore Incardona, con delega alle Politiche culturali, ha voluto essere presente nello spazio espositivo di Bosco Littorio per apprezzare la bellezza e l’importanza del relitto che tanta attenzione ha richiamato in città in questi mesi. La struttura espositiva chiude ma la nave, nei prossimi mesi, continuerà nel suo simbolico veleggiare fino alla destinazione definitiva, il museo del mare, luogo nel quale sarà allestita una mostra permanente.

«È stata – afferma il sindaco – una grande opportunità per la città e per il rilancio del turismo e segnatamente del turismo archeologico. Ci auguriamo che, entro l’estate, possa essere inaugurato il museo della nave e completati i lavori di ristrutturazione e ampliamento del museo ‘Eschilo’. Sono tutti tasselli di un percorso che vorremmo poter collegare alle celebrazioni dell’80° anniversario dello sbarco delle Forze Alleate in Sicilia. Unire a questo grande evento di accoglienza la possibilità di offrire ai visitatori due spazi espositivi con tesori unici dell’archeologia potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità di rilancio dell’immagine della città e della Sicilia».

Il sindaco Greco ha voluto sottolineare l’impegno del governo regionale, dell’assessorato regionale dei Beni culturali, della soprintendenza regionale del Mare, della soprintendenza dei Beni culturali di Caltanissetta e del direttore del parco Archeologico, Luigi Maria Gattuso. «A loro – dice Greco – va il ringraziamento del sindaco, delle istituzioni comunali e di tutta la comunità di Gela per aver dato alla città la possibilità di ospitare un evento di tale portata. E anche per le nuove iniziative che vedranno la luce in futuro, nella speranza di poter valorizzare ancor di più le bellezze della città e della nostra amata Sicilia». «Gela – conclude il sindaco - vuole anche essere protagonista di un grande messaggio di pace. Come accadde nell’antichità, con il Congresso tra le città siceliote, anche oggi vogliamo rilanciare questi valori di pace e libertà in una fase che vede la scena internazionale vivere tensioni e turbamenti. E l’occasione delle celebrazioni dello sbarco, unito alle aperture dei due musei, potrebbe rappresentare una grande occasione».



