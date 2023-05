Cronaca 342

Si Cobas Sicilia: "Il commissario dell'Asp di Caltanissetta escluda gli Oss assunti con il click day dalla stabilizzazione"

L'organizzazione sindacale evidenzia che il personale reclutato per l'emergenza pandemica non ha avuto un giudizio sulle competenze

Redazione

L'organizzazione sindacale Si Cobas Sicilia chiede al commissario dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone l'esclusione dalla stabilizzazione del personale Oss reclutato per la pandemia Covid-19 assunto con il click day. La richiesta arriva perché il personale "è sprovvisto del requisito fondamentale per una stabilizzazione diretta ovvero la mancanza di una selezione di merito al momento del reclutamento; requisito fondamentale stabilito dalle normative vigenti. Il procedere diversamente sarebbe una chiara violazione dei requisiti fondamentali. Occorre ricordare all'Asp che il personale reclutato con metodo “click day”, durante questi quasi tre anni di servizio, ha goduto di un “vantaggio” lavorativo grazie alla situazione emergenziale derivante dalla Pandemia Covid, la quale ha permesso loro di acquisire ulteriori competenze e conoscenze lavorative".

Secondo l'organizzazione sindacale il personale assunto "ha avuto un “privilegio” che non è stato concesso ad altri a causa del fatto che le loro Pec non sono arrivate giusto quella frazione di secondo utile a posizionarsi in una collocazione favorevole o peggio ancora a quel personale Oss che ha partecipato al secondo “click day” dell’anno 2021 annullato nonostante una marea di candidati abbia comunque prodotto la domanda di partecipazione con numero di protocollo e ora di arrivo malgrado il funzionamento a singhiozzo della piattaforma; “click day” annullato definitivamente e mai più rifatto".

Da qui la richiesta di procedure concorsuali aperte affinché gli Oss assunti durante l'emergenza pandemica possano mostrare ad una commissione esaminatrice quel patrimonio di conoscenze e competenze ulteriormente acquisite e/o perfezionate con il lavoro svolto durante tutta l’emergenza pandemica.



© Riproduzione riservata

