Cronaca 2822

Si arrampica dal balcone per ritornare a casa, precipita e muore

A Boscoreale la tragedia: morto un uomo di 62 anni che aveva il divieto di avvicinamento all'ex moglie

Redazione

Per lui era stato disposto il divieto di avvicinamento alla ex moglie per maltrattamenti in famiglia. Così Domenico Aiello, 62 anni, ha tentato di introdursi nell'abitazione della donna arrampicandosi sul balcone. Ma l'uomo è precipitato sulla tettoia del portone di ingresso condominiale, un palazzo di Boscoreale (Napoli), morendo sul colpo. Aiello era stato arrestato dai carabinieri di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata nella mattina di venerdì, in seguito alla violazione dell'obbligo, e poi rilasciato. La sera stessa l'uomo aveva quindi tentato di tornare dalla moglie, scalando la facciata del palazzo. Nel frattempo la donna, temendo per la propria incolumità, si era allontanata da casa portando con sè le figlie. Secondo le ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato. Inutili i soccorsi. Sul corpo dell'uomo sarà ora effettuata l'autopsia.



