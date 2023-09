Cronaca 548

Si aggravano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro

Il boss è sottoposto alla terapia del dolore nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila

Redazione

11 Settembre 2023 10:56

Peggiorano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro. Il boss è sottoposto alla terapia del dolore nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila, dove si trova ricoverato sotto stretta sorveglianza dallo scorso otto agosto. Il padrino è affetto da un tumore al colon al quarto stadio. I legali dell'ex latitante avevano predisposto un’istanza per chiederne la scarcerazione definitiva e la detenzione in ospedale, ma l’atto è al momento sospeso per le gravi condizioni di salute, che non rendono ipotizzabile un immediato ritorno dietro le sbarre.



