Si addestrava per entrare nel circuito jihadista: carabinieri fermano un 24enne

Il ragazzo vive a Cesena e aveva inoltre preso contatti con una persona che avrebbe agevolato il viaggio

Era pronto a partire Il 24enne che vive a Cesena aveva inoltre preso contatti con una persona che avrebbe agevolato il viaggio e il reclutamento nel circuito jihadista e intensificato il suo addestramento fisico. Faceva l'elettricista per guadagnare i soldi necessari per partire in Medio Oriente. Arruolamento passivo La contestazione di "arruolamento passivo" per fini di terrorismo internazionale da parte della Procura di Bologna parte dalla giurisprudenza di Cassazione in materia. Per i giudici della Suprema Corte "non è necessaria la prova del 'serio accordo' con l'associazione" ma "è invece sufficiente la prova della integrale disponibilità del neo-terrorista al compimento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi eversivi propagandati dall'associazione".

La natura "individuale" dell'arruolamento - ipotesi di reato diversa dalla partecipazione ad associazione terroristica - non necessita che sia avvenuta "l'accettazione della richiesta" di entrare a far parte dell'organizzazione ma" è sufficiente la messa a disposizione incondizionata del neo-arruolato alla commissione di atti terroristici". A Cesena un 24enne italiano, di origine tunisina, è stato fermato dalle Digos di Bologna e Forlì con l'accusa di arruolamento passivo con finalità di terrorismo internazionale. Il giovane si era radicalizzato per andare a combattere per il jihad in Siria e in Iraq. L'indagine, iniziata a luglio da informazioni dell'Aise, ha accertato come il giovane avesse intrapreso un percorso che lo ha portato ad aderire all'estremismo islamico: manteneva contatti virtuali con esperti religiosi dell'Isis, vedeva ossessivamente scene di jihad e ascoltava sermoni "nasheed" (un tipo di canto religioso islamico) dedicati al martirio.



