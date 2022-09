Eventi 173

"Shopping e Musica", in viale Sicilia a Caltanissetta un pomeriggio tra svago e spensieratezza

Domani, venerdì 23 settembre musica, spettacoli e tanta voglia di stare insieme

Redazione

Ascom Sicilia Caltanissetta e Federeventi Caltanissetta insieme ai commercianti del Viale Sicilia hanno organizzato un pomeriggio di “Shopping e Musica” che avrà luogo domani, venerdì 23 settembre dalle 17:30 in viale Sicilia. I commercianti vogliono far vivere un momento di spensieratezza in un momento di crisi e incertezza che tutti stiamo attraversando. All’evento hanno contribuito: Oggetti e Confetti, Diadema, Kipoint, Autoscuola Petrantoni, Agenzia Viaggi Pokemon, Caffetteria Italia, Calos, Panificio San Biagio, Tabacchi-Edicola Caico Pietro, L’arte del Capello e Drink and Coffe.

I commercianti hanno mostrato grande interesse e partecipazione alla proposta di Ascom Sicilia e Federeventi di organizzare un evento che possa invogliare i cittadini a vivere la città. Questo vuole essere l’inizio di un percorso per dimostrare, che “insieme” e con poco, si possono realizzare opportunità per i commercianti e momenti di svago per i cittadini. All’evento parteciperà l’Istituto Istruzione Secondaria Superiore "A. Manzoni -F. Juvara" con i loro studenti per un momento musicale dedicato dalle 17:30. La serata si concluderà con il concerto live dei Wale Nō alle 20:30



