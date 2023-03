620

Sfruttamento dei lavoratori e mancanza di sicurezza, la Seus 118 sotto controllo giudiziario a Siracusa

I Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Siracusa stanno dando esecuzione a una misura di controllo giudiziario per la ditta che gestisce le ambulanze e il pronto intervento in regione - In aggiornamento

Redazione

Trasferta palermitana per i Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siracusa che stanno dando esecuzione a una misura di controllo giudiziario di azienda presso la sede della società S.E.U.S. S.C.P.A. che ha in gestione i servizi pubblici di assistenza e del pronto intervento del 118, all’interno dell’ambito territoriale della Regione Sicilia a intero capitale pubblico. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Siracusa, ha come ipotesi di reato lo sfruttamento dei lavoratori e la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Gli indagati in concorso tra loro avrebbero attuato un medesimo disegno criminoso, sfruttando e intimidendo i dipendenti (Rai Sicilia).



