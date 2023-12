Cronaca 348

Sfregiata al volto con l'acido dal marito a Palma di Montechiaro

Ustionati sia la donna che il marito, quest'ultimo si trova all'ospedale di Licata

Redazione

Una donna è stata portata in ospedale, al San Giovanni di Dio di Agrigento, dopo essere stata sfregiata al volto con dell’acido lanciato dal marito. È accaduto in via Tiepolo, a Palma di Montechiaro, dove son arrivate subito numerose pattuglie della polizia di Stato. La donna ferita è stata portata, con ambulanza del 118, al pronto soccorso. Anche il coniuge è rimasto ustionato, a quanto pare, alle mani ed è stato trasferito all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata.



