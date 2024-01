Cronaca 393

Sfregia la fidanzata con 62 coltellate, gli amici ancora sotto choc

L'episodio è avvenuto il 3 gennaio ad Almenno San Bartolomeo, nel Bergamasco

Redazione

05 Gennaio 2024 12:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sfregia-la-fidanzata-con-62-coltellate-gli-amici-ancora-sotto-choc Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di 35 anni ha aggredito la compagna di 34 sfregiandola al volto con 62 coltellate, mentre i presenti assistevano alla scena senza riuscire a intervenire. È successo il 3 gennaio ad Almenno San Bartolomeo, nel Bergamasco. Dopo le 62 coltellate, la donna ha riportato gravi ferite e si trova in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

A raccontare i fatti di quella sera sono gli amici della coppia, che hanno assistito all'aggressione choc. «Io gli dicevo di lasciarla andare però lui la teneva bloccata fra le sue gambe in un angolino dell’appartamento, puntandole il coltello alla gola: Se ti avvicini, la ammazzo, mi diceva», racconta un testimone a Bergamonews. «Non ho mai assistito a nulla di simile, è stata una mezzora di follia. Il referto dell’ospedale dice che è stata colpita per 62 volte. Sono molto dispiaciuto, perché non sono riuscito a proteggerla come volevo», ha detto ancora. «Per fortuna quando abbiamo chiamato i carabinieri sono arrivati in pochi minuti, e lo hanno messo a terra e ammanettato», ha concluso.



Un uomo di 35 anni ha aggredito la compagna di 34 sfregiandola al volto con 62 coltellate, mentre i presenti assistevano alla scena senza riuscire a intervenire. È successo il 3 gennaio ad Almenno San Bartolomeo, nel Bergamasco. Dopo le 62 coltellate, la donna ha riportato gravi ferite e si trova in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. A raccontare i fatti di quella sera sono gli amici della coppia, che hanno assistito all'aggressione choc. «Io gli dicevo di lasciarla andare però lui la teneva bloccata fra le sue gambe in un angolino dell'appartamento, puntandole il coltello alla gola: Se ti avvicini, la ammazzo, mi diceva», racconta un testimone a Bergamonews. «Non ho mai assistito a nulla di simile, è stata una mezzora di follia. Il referto dell'ospedale dice che è stata colpita per 62 volte. Sono molto dispiaciuto, perché non sono riuscito a proteggerla come volevo», ha detto ancora. «Per fortuna quando abbiamo chiamato i carabinieri sono arrivati in pochi minuti, e lo hanno messo a terra e ammanettato», ha concluso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare