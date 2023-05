Cronaca 847

Sfreccia sulla statale 131 a 193Km/h, auto sequestrata e via patente

Un 35enne lombardo sfrecciava lungo la strada 131 nel nuorese ed è stato beccato dalla PolStrada

Redazione

Un 35enne lombardo sfrecciava sulla Statale 131 dcn,nel Nuorese, a 193 chilometri orari: fermato dalla Polizia stradale è stato sanzionato con il ritiro della patente e il sequestro del veicolo. E' solo uno dei numerosi controlli effettuati nel fine settimana dalla Polstrada del capoluogo barbarino per prevenire il triste fenomeno delle stragi del sabato sera. Ma non è stato il solo fatto grave commesso da automobilisti nell'ultimo weekend: un 34enne nuorese, in stato di ebbrezza, e privo di patente di guida, ha forzato il blocco della Polstrada rendendosi protagonista di uno spericolato inseguimento sulla SS 129 Nuoro-Macomer. Gli agenti lo hanno raggiunto all'ingresso del capoluogo, ma si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico e non ha fornito la patente. Anche per lui è scattato il sequestro del veicolo ed è stato denunciato.

Complessivamente sono stati eseguiti 14 controlli su conducenti, 6 dei quali, di età compresa tra i 20 e 65 anni, sono risultati positivi all'etilometro. Dati, spiega il capo della Polstrada di Nuoro Leo Testa "che ci consegnano la preoccupante incidenza di autisti in stato di ebbrezza di oltre il 30%, degli automobilisti controllati". Inoltre, durante i servizi di verifica del rispetto dei limiti di velocità, effettuati negli ultimi otto giorni sulla 131 dcn e sulla 389 Nuoro-Lanusei, sono state ritirate 51 patenti di guida, sanzionati 14 conducenti per mancata copertura assicurativa e contestate sanzioni che hanno portato al sequestro di quattro autovetture e al decurtamento di 70 punti. (ANSA).



