Sfilata 2 Giugno a Roma, il vigile del fuoco nisseno Michelangelo Saporito comandante della Compagnia di rappresentanza. Il video

Ha sfilato a capo dei vigili del fuoco in occasione del 76° Anniversario della Repubblica Italiana

Rita Cinardi

L'ingegnere Michelangelo Saporito, Direttore Coordinatore Speciale, in servizio al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Caltanissetta, ha ricevuto l'incarico di Comandante della Compagnia di rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione del 76° Anniversario della Repubblica Italiana. Il 2 Giugno, ha quindi reso gli onori al Presidente della Repubblica nel corso della storica rivista militare in via dei fori imperiali a Roma. Hanno partecipato alla sfilata anche i vigili del fuoco Gaetano Di Graci, Dario Sammartino e Salvatore Bucceri, tutti appartenti al comando provinciale di Caltanissetta. Ecco un momento della sfilata.



