Sferzata improvvisa del freddo: a Piano Battaglia attesa per sabato la prima nevicata

Nel fine settimana temperature anche sotto lo zero nei comuni di San Mauro Castelverde, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Sottana e Petralia Sottana

Redazione

(fonte Madoniepress.it) Un cambio di “rotta” era atteso. E ora, complice l’ingresso in Italia di questo ciclone di aria fredda, pare sia arrivato l’autunno… Quasi l’inverno. Perché anche in Sicilia le temperature precipiteranno rapidamente. Con piogge attese già nella serata di oggi e nel fine settimane qualche fiocco di neve sulle Alte Madonie. Nel fine settimana temperature anche sotto lo zero nei comuni di San Mauro Castelverde, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Sottana e Petralia Sottana. A Piano Battaglia, sabato 25, nel pomeriggio, è attesa la neve. Niente di preoccupante. Ma ci saranno piccoli accumuli. Leggero miglioramento tra domenica e lunedì e poi di nuovo il brutto tempo nella giornata di martedì con ancora fiocchi di neve che potrebbero imbiancare le cime delle Madonie. A Piano Battaglia neve modesta in nottata e poi dopo le ore 13 con lievi accumuli.



