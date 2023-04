Cronaca 195

Seviziò dipendente che finì in coma, condanna a undici anni

Modena: i giudici hanno trasmesso gli atti alla procura per tre testimoni che avrebbero detto il falso

Redazione

Condannato in tribunale a Modena ad una pena di 11 anni di reclusione Antonio Bifulco, imbianchino di 39 anni originario di Mirandola, nella Bassa Modenese, arrestato dalla squadra mobile del 2019 per aver seviziato e picchiato un uomo, coetaneo, suo ex dipendente di lavoro, fino a ridurlo in fin di vita, fatti accaduti sempre nel Modenese. Condannato in tribunale a Modena ad una pena di 11 anni di reclusione Antonio Bifulco, imbianchino di 39 anni originario di Mirandola, nella Bassa Modenese, arrestato dalla squadra mobile del 2019 per aver seviziato e picchiato un uomo, coetaneo, suo ex dipendente di lavoro, fino a ridurlo in fin di vita, fatti accaduti sempre nel Modenese.



