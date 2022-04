Attualita 186

Settimana Santa in Sicilia, l'assessore Samonà: "Riappropriamoci delle nostre tradizioni"

L'assessore regionale ai Beni Culturali: "Quest'anno le tradizioni hanno il sapore della rinascita"

Redazione

11 Aprile 2022 09:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/settimana-santa-in-sicilia-lassessore-samona-riappropriamoci-delle-nostre-tradizioni Copia Link Condividi Notizia

“Con la Domenica delle Palme è entrata nel vivo la Settimana Santa. In Sicilia, questo periodo che anticipa la Pasqua, assume un significato ancora più profondo, legato alle nostre tradizioni e ai Riti che in tantissimi luoghi della nostra Isola si tramandano da secoli. Quest’anno, poi, le celebrazioni, con le Processioni dei Misteri, le Sacre Rappresentazioni e i Cortei storici, hanno il sapore della rinascita dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia. Accostiamoci alla Santa Pasqua, forti di una rinnovata spiritualità che faccia ritrovare a tutti la via maestra della pace e di un nuovo umanesimo. Riappropriamoci delle nostre tradizioni, patrimonio immateriale di straordinaria bellezza, cuore pulsante della nostra identità: facciamone la bandiera della Sicilia che vogliamo consegnare al mondo”. A sottolinearlo è l’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, commentando l’inizio della Settimana Santa in Sicilia.



"Con la Domenica delle Palme è entrata nel vivo la Settimana Santa. In Sicilia, questo periodo che anticipa la Pasqua, assume un significato ancora più profondo, legato alle nostre tradizioni e ai Riti che in tantissimi luoghi della nostra Isola si tramandano da secoli. Quest'anno, poi, le celebrazioni, con le Processioni dei Misteri, le Sacre Rappresentazioni e i Cortei storici, hanno il sapore della rinascita dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia. Accostiamoci alla Santa Pasqua, forti di una rinnovata spiritualità che faccia ritrovare a tutti la via maestra della pace e di un nuovo umanesimo. Riappropriamoci delle nostre tradizioni, patrimonio immateriale di straordinaria bellezza, cuore pulsante della nostra identità: facciamone la bandiera della Sicilia che vogliamo consegnare al mondo". A sottolinearlo è l'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà, commentando l'inizio della Settimana Santa in Sicilia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare