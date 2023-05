Salute 381

Settimana mondiale della tiroide, la Lilt Caltanissetta organizza le visite di prevenzione

Diagnosticare precocemente i noduli maligni della tiroide significa poterli curare con successo nel maggior numero dei casi

Dal 23 al 27 maggio ricorre la Settimana Mondiale della Tiroide e LILT Caltanissetta invita a prenotare per tutto il mese di maggio la visita di prevenzione delle malattie della tiroide al LINK: https://bit.ly/3AMv7Xz Le campagne di prevenzione oncologica della LILT prevedono la visita specialistica gratuita. Per l’esecuzione dell’indagine strumentale (ecografia) si richiede un contributo spese forfettario di € 40,00. Stanchezza, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, riduzione della memoria, aumento di peso, stitichezza, intolleranza al freddo, capelli secchi e fragili, cute secca, depressione: sono alcuni dei sintomi che possono indicare un non corretto funzionamento della ghiandola tiroidea.

Diagnosticare precocemente i noduli maligni della tiroide significa poterli curare con successo nel maggior numero dei casi. Il 50- 60% della popolazione presenta noduli di piccole dimensioni visibili all'esame ecografico, mentre solo il 5% dei soggetti presenta noduli tiroidei palpabili. I casi di cancro della tiroide sono in aumento e l’adenocarcinoma papillifero, il più frequente, rappresenta circa l’1% di tutte le neoplasie. In Italia nel 2021 si stimano circa 13.200 nuove diagnosi, 3.300 riguardano uomini e 9.900 donne. Ci sono circa 213.000 persone che hanno avuto una diagnosi di tumore della tiroide. Fra le donne giovani con meno di 40 anni è il secondo tumore più diffuso dopo il carcinoma della mammella.



