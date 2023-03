Salute 264

Settimana mondiale del glaucoma, in piazza Garibaldi a Caltanissetta le visite oculistiche gratuite

L'Uici Caltanissetta all’interno dell’apposito stand distribuirà opuscoli informativi appositamente predisposti

Redazione

Check-up oculistici gratuiti, con verifica della pressione oculare, verranno effettuati da lunedì 13 a venerdì 17 marzo p.v. in Piazza Garibaldi a Caltanissetta, all’interno dell’Unità Mobile Oftalmica, un camper itinerante attrezzato di specifica strumentazione oculistica. L’iniziativa, voluta, a livello nazionale, dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus, in collaborazione con la Sezione territoriale UICI di Caltanissetta si svolge in occasione della Settimana mondiale del glaucoma, malattia oftalmica spesso silente, dovuta generalmente ad una pressione oculare troppo alta che, quando non curata può danneggiare il nervo ottico.

All’interno dell’apposito stand saranno inoltre distribuiti opuscoli informativi appositamente predisposti. Si invita la cittadinanza a non perdere questo significativo appuntamento di prevenzione e sensibilizzazione, un semplice controllo oculistico può permettere di riconoscere questa malattia quando i sintomi non si sono ancora manifestati e proteggere i nostri occhi. Per informazioni è possibile contattare la sezione territoriale ’UICI Caltanissetta al numero 0934597317.



