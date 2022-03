Salute 395

Settimana mondiale del glaucoma, a Caltanissetta visite oculistiche gratuite

A partire dalle 9 di domani, l'Unità Mobile sarà presente in piazza Falcone e Borsellino

Redazione

L’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Onlus, in collaborazione con la Sezione Territoriale di Caltanissetta dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti, presieduta da Alessandro Mosca, ha organizzato nel territorio nisseno, iniziative legate alla celebrazione della Settimana Mondiale del Glaucoma, favorendo i controlli oculistici e l’attività di informazione scientifica per il contrasto a questa subdola patologia, denominata appunto “ladro silenzioso della vista”.

A partire dalle 9 di domani e fino alle ore 17:00 l’Unità Mobile Oftalmica, con personale sanitario, ubicata in Piazza Falcone e Borsellino effettuerà screening gratuito per la misurazione della pressione oculare. In prossimità dell’unità mobile oftalmica, i volontari del Servizio Civile Universale, provvederanno all’accoglienza dei pazienti, ed alla distribuzione di materiale informativo.

Il Presidente della Sezione Territoriale Alessandro Mosca, nella consapevolezza che una semplice visita oculistica sia fondamentale a diagnosticare un glaucoma in fase iniziale o ancora non grave, invita l’intera cittadinanza a non perdere questo significativo momento di prevenzione e sensibilizzazione.(Foto archivio)



