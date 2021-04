Cronaca 749

Sette giovani di Caltanissetta ed Enna si disperdono sull'Etna, salvati dal Soccorso alpino

I giovani si erano recati sull'Etna attratti anche dall'eruzione in corso ma ad un certo punto, sulla pista Altomontana si sono smarriti

Redazione

01 Aprile 2021 17:28

Il Soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass) e il corpo forestale hanno recuperato e salvato sette giovani che si erano dispersi sull'Etna. I giovani, provenienti dalle province di Enna e Caltanissetta, si erano recati sul vulcano attratti anche dall'eruzione in corso.

Mentre percorrevano la pista Altomontana nella zona Nord, sentiero che collega i due versanti del vulcano attivo più alto d'Europa, i sette giovani si sono smarriti. A lanciare l'allarme erano stati gli stessi giovani.

Sono stati recuperati e salvati dal Soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass) e dal corpo forestale. I tecnici della stazione Etna Nord del Sass hanno localizzato il gruppo tramite il sistema di rilevamento Sms locator, e attraverso indicazioni telefoniche li hanno indirizzati verso il rifugio Timparossa, dove hanno potuto trovare riparo in attesa dei soccorsi.

Le squadre d’intervento, raggiunta la zona del rifugio con i mezzi fuoristrada e a piedi nell’ultimo chilometro, a causa del percorso innevato, hanno ritrovato i ragazzi infreddoliti, ma in buone condizioni di salute. Il ritrovamento è avvenuto mentre dal cratere di sud-est era già partito il 17esimo evento parossistico dell’anno sull'Etna con violenti boati, fontana di fuoco, emissione di cenere e colate.



