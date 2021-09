Attualita 235

Sesso orale su un volo Ryanair, coppia travolta dalla passione: scena ripresa con un video

La coppia non ha resistito e si è lasciata andare ma un passeggero ha ripreso la scena e postato un video

Redazione

21 Settembre 2021 21:09

Viaggio con imprevisto a luci rosse. È quanto successo ai passeggeri di un volo Ryanair, che si sono ritrovati ad assistere a una scena inconsueta. Una coppia, infatti, non ha resistito alla passione e, incurante di essere in un luogo pubblico, circondata da altre persone, si è lasciata andare, anche troppo esplicitamente, ed è stata ripresa da un altro passeggero che poi ha diffuso il video dello scandalo sul web. Sarà stato per l’alta quota o per qualche drink di troppo, il video mostra i due che, senza pudore, fanno sesso orale: la ragazza tra le gambe di lui, compiaciuto mentre continua a bere.

Nessun richiamo né dai passeggeri né dagli assistenti di volo e, soprattutto, nessuna preoccupazione o freno da parte della coppia, quasi come se fosse tutto normale. E non è l’unico caso hot. In passato, era il 2017, un’altra coppia è riuscita a fare di più, o di peggio. Sesso in volo, sempre con la compagnia Ryanair che, a questo punto, sembra una fonte di ispirazione e passione sfrenata per i viaggiatori. Quattro anni fa, sul volo da Manchester a Ibiza, un ragazzo e una ragazza avevano dato spettacolo, ovviamente con video finito in rete.(Gazzetta del Sud.it)



Viaggio con imprevisto a luci rosse. È quanto successo ai passeggeri di un volo Ryanair, che si sono ritrovati ad assistere a una scena inconsueta. Una coppia, infatti, non ha resistito alla passione e, incurante di essere in un luogo pubblico, circondata da altre persone, si è lasciata andare, anche troppo esplicitamente, ed è stata ripresa da un altro passeggero che poi ha diffuso il video dello scandalo sul web. Sarà stato per l'alta quota o per qualche drink di troppo, il video mostra i due che, senza pudore, fanno sesso orale: la ragazza tra le gambe di lui, compiaciuto mentre continua a bere. Nessun richiamo né dai passeggeri né dagli assistenti di volo e, soprattutto, nessuna preoccupazione o freno da parte della coppia, quasi come se fosse tutto normale. E non è l'unico caso hot. In passato, era il 2017, un'altra coppia è riuscita a fare di più, o di peggio. Sesso in volo, sempre con la compagnia Ryanair che, a questo punto, sembra una fonte di ispirazione e passione sfrenata per i viaggiatori. Quattro anni fa, sul volo da Manchester a Ibiza, un ragazzo e una ragazza avevano dato spettacolo, ovviamente con video finito in rete.(Gazzetta del Sud.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare