Sesso in chat con il prete: pena confermata per induzione alla prostituzione minorile

138

Sesso in chat con il prete: pena confermata per induzione alla prostituzione minorile

La sentenza della Corte d'Appello di Palermo per don Vincenzo Esposito, 64 anni originario di Caltavuturo

Redazione

02 Marzo 2023 10:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sesso-in-chat-con-il-prete-pena-confermata-per-induzione-alla-prostituzione-minorile Copia Link Condividi Notizia

Confermata dalla terza sezione della Corte di appello di Palermo, presieduta dal giudice Antonio Napoli, la sentenza del tribunale di Termini Imerese, che aveva condannato a 5 anni don Vincenzo Esposito, sacerdote di 64 anni originario di Caltavuturo. Il reato contestato è induzione alla prostituzione minorile. La sentenza, inoltre, riforma parzialmente la decisione emessa il 22 giugno 2020 dal tribunale, appellata dall’imputato ma anche dalle parti civili. Padre Esposito è stato condannato così pure al risarcimento del danno in favore di un’altra «persona offesa», esclusa nel primo giudizio.

Don Vincenzo Esposito è stato, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte civile appellante: per ciascuno 14 mila euro oltre spese generali, più 800 euro, oltre le spese generali, in favore delle altre parti costituite. Attualmente il prete è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione di un familiare a Termini Imerese. (Fabio Bono, Giornale di Sicilia).



Confermata dalla terza sezione della Corte di appello di Palermo, presieduta dal giudice Antonio Napoli, la sentenza del tribunale di Termini Imerese, che aveva condannato a 5 anni don Vincenzo Esposito, sacerdote di 64 anni originario di Caltavuturo. Il reato contestato è induzione alla prostituzione minorile. La sentenza, inoltre, riforma parzialmente la decisione emessa il 22 giugno 2020 dal tribunale, appellata dall'imputato ma anche dalle parti civili. Padre Esposito è stato condannato così pure al risarcimento del danno in favore di un'altra «persona offesa», esclusa nel primo giudizio.

Don Vincenzo Esposito è stato, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte civile appellante: per ciascuno 14 mila euro oltre spese generali, più 800 euro, oltre le spese generali, in favore delle altre parti costituite. Attualmente il prete è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell'abitazione di un familiare a Termini Imerese. (Fabio Bono, Giornale di Sicilia).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare