Attualita 264

Servizio Civile, pubblicato il bando: sono disponibili dei posti anche a Caltanissetta

E' possibile presentare domanda fino alle 14 di mercoledì 26 gennaio

Redazione

Pubblicato il Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale. Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione per il progetto RESTART in capo alla Uisp Sicilia che sarà realizzato tra il 2022 e il 2023 sul territorio siciliano. Per il Comitato Territoriale Uisp di Caltanissetta sono previsti due posti per gli operatori volontari. I progetti hanno durata di 12 mesi.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022: fino a tale momento il volontario potrà ritirare la domanda e ripresentare una nuova richiesta.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema: I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale; I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini appartenenti ad un altro Paese dell’Unione Europea o cittadini di un Paese extra Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, dovranno richiedere al Dipartimento, collegandosi alla homepage della piattaforma DOL (domandaonline.serviziocivile.it), le credenziali per accedere al sistema. I nostri progetti verranno pubblicati a breve sul nostro sito nazionale https://www.arciserviziocivile.it/ e sul nostro sito locale https://www.arciserviziocivile.it/sicilia/



© Riproduzione riservata

