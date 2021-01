Attualita 341

Servizio civile, approvati tre progetti alla Croce Rossa: disponibili 38 posti tra Gela, Riesi e Mazzarino

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro l’8 febbraio, esclusivamente on line

Redazione

14 Gennaio 2021 13:12

Anche quest’anno, in collaborazione con il dipartimento per le politiche giovanili, è stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio civile universale che vede finanziati i 3 progetti afferenti al programma “Garanzia Giovani” presentati dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Gela in partnership con il centro studi per lo sviluppo del Mediterraneo. I progetti attivati sono 3: Help, inAzione e Kronos e vedranno impegnati 38 giovani operatori presso le sedi CRI di Gela (22 posti), Mazzarino( 8 posti) e Riesi (8 posti).La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro l’8 febbraio ore 14 esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it accedendo tramite SPID personale. Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 29 non compiuti ed essere disoccupati. L'operatore dovrà garantire la disponibilità di 25 ore settimanali e percepirà un compenso di 439.50€ al mese. Per maggiori informazioni é possibile visionare il sito www.crigela.com contattare la segreteria CRI al numero 3282477645 o tramite mail a gela@cri.it oppure é possibile contattarci attraverso i nostri canali social.



