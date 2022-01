Attualita 115

Servizio Civile alla Croce Rossa: disponibili 38 posti tra Gela, Mazzarino e Riesi

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 10 febbraio

Redazione

Il presidente della sezione di Gela della Croce Rossa, Anita Lo Piano, rende noto che il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha approvato e finanziato i progetti presentati dal Centro Studi per lo Sviluppo del Mediterraneo in partnership con la Croce Rossa Italiana comitato di Gela. I progetti attivati sono 3: InABZ, InformaPEOPLE, gestoSOLIDALE i quali vedranno impegnati 38 giovani operatori presso le sedi della Croce Rossa Italiana di Gela (22 posti), Mazzarino (8 posti) e Riesi (8 posti).

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 10 febbraio 2022 ore 14 esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it accedendo tramite SPID personale. Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 29 non compiuti ed essere disoccupati. L'operatore dovrà garantire la disponibilità di 25 ore settimanali per le quali il dipartimento per le politiche giovanili erogherà un assegno mensile pari a 444,30€ per ogni volontario. Per maggiori informazioni é possibile contattare la segreteria di Croce Rossa Italiana al numero 3453069349 o tramite mail a gela@cri.it oppure é possibile contattarci attraverso i nostri canali social facebook e instagram



