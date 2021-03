Attualita 379

Servizio civile a Gela e Caltanissetta, disponibili 74 posti: pubblicato l'elenco degli ammessi

Tre i progetti da realizzare afferenti al programma "Garanzia Giovani" presentati sia dal Comitato di Caltanissetta che da quello di Gela

03 Marzo 2021

I comitati della Croce Rossa sia di Caltanissetta che di Gela, hanno pubblicato sui loro rispettivi siti, l’elenco degli ammessi alle procedure di selezione per poter accedere al servizio civile. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in corso, i colloqui saranno realizzati in modalità on-line utilizzando la piattaforma Zoom. Tutti i candidati sono ammessi con riserva nell’attesa che siano verificati i requisiti di accesso. Nel nisseno i posti disponibili sono 74.

Tre i progetti da realizzare afferenti al programma “Garanzia Giovani” presentati sia dal Comitato di Caltanissetta che da quello di Gela in partnership con il centro studi per lo sviluppo del Mediterraneo. I progetti attivati sono stati denominati Help, inAzione e Kronos.

A Caltanissetta saranno disponibili complessivamente 36 posti così suddivisi: 20 posti nel progetto Kronos, 12 nel progetto Help e 4 nel progetto in azione.

Il Comitato di Gela vedrà impegnati 38 giovani operatori presso le sedi di Gela (22 posti), Mazzarino(8 posti) e Riesi (8 posti).

Obiettivo del progetto “Help” è quello di permettere un'offerta differenziata di servizi/interventi a supporto degli utenti, a partire da un potenziamento dei servizi di trasporto.

Il progetto “Kronos” mira ad offrire un'offerta differenziata di servizi e interventi a supporto degli anziani e dei disabili nonché delle loro famiglie, a partire da una infrastrutturazione minima dei servizi di assistenza domiciliare.

Infine, con il progetto “InAzione” l’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani ad un corretto stile di vita promuovendo campagne di sensibilizzazione sul territorio relativamente all’educazione sessuale, sicurezza stradale, educazione alla pace, educazione alimentare. L'operatore dovrà garantire la disponibilità di 25 ore settimanali e percepirà un compenso di 439.50 euro al mese.



