Servizio Civile, a Caltanissetta 4 posti messi a bando dalla cooperativa Etnos

Il termine ultimo per inoltrare la domanda è il 15 febbraio entro le ore 14. Ecco i requisiti richiesti

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale ha dato il via al nuovo bando per la selezione di circa 53mila operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. A Caltanissetta aperte le candidature per quattro volontari alla cooperativa sociale Etnos. Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. È aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

Il Servizio civile universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. Il bando di Legacoop Sicilia - Cooperativa sociale Etnos per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale con scadenza il 15 febbraio alle ore 14 (uscito lo scorso 22 dicembre) porta il titolo "InRete per l'inclusione e l'autonomia" e vedrà protagonisti quattro ragazze e/o ragazzi tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), la durata sarà di 12 mesi, e il contributo economico previsto è 507,30 € mensili. Alla fine sarà rilasciato un attestato di partecipazione e attestazione delle competenze valido ai fini curriculari.

I requisiti per la partecipazione sono:

1. età compresa trai 18 e i 29 anni non compiuti;

2. diploma di scuola secondaria di secondo grado;

3. flessibilità oraria; disponibilità in giorni festivi in occasione di eventi particolari come feste, eventi, convegni e similari; disponibilità a spostamenti sul territorio in scuole, enti partner; disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività su sedi temporanee per un massimo di trenta giorni.

Sede di svolgimento: cooperativa sociale Etnos, via Aci,18B, Caltanissetta.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DoL) raggiungibile tramite computer, tablet e smartphone all’indirizzo https://www.legacoopsicilia.it/bando-del-servizio-civile-2023 dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio civile universale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando, pena l'esclusione.

Per poter inoltrare la domanda di selezione è necessario avere:

-Spid - Sistema pubblico di identità digitale;

-curriculum vitae aggiornato;

-documento d'identità valido

-essere cittadino/a italiano/a o avere regolare permesso di soggiorno;

-avere tra i 18 e i 29 anni non compiuti;

-non aver riportato condanne;

-non appartenere a forze di polizia o alle forze armate;

-non aver prestato servizio civile nazionale o universale, oppure aver interrotto il servizio civile prima della scadenza prevista.

Per ulteriori informazioni: ufficio servizio civile cooperativa sociale Etnos, sito in via Aci 18B a Caltanissetta. Referente Giuseppina Amico. Numero telefonico 0934.591313 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Email: info@cooperativaetnos.it



