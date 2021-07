Politica 156

Servizi igienici per i disabili al cimitero di Caltanissetta, il consigliere Di Dio: "La mia proposta diventa realtà"

La proposta era stata avanzata dal consigliere Fabrizio Di Dio da poco transitato nel gruppo misto

Redazione

29 Luglio 2021 13:40

"Una mia proposta, definita in un articolo di stampa del luglio 2019 una priorità, “l’adeguamento di uno dei servizi igienici del cimitero“ per i disabili diventa realtà". Lo ha detto il consigliere comunale del gruppo misto Fabrizio Di Dio al termine del consiglio comunale durante il quale è stato approvato il bilancio di previsione. "È stata inserita una voce di spesa - spiega il consigliere comunale - per la realizzazione di un servizio adeguato ai portatori di handicap. Una vittoria che parte da lontano. Sono soddisfatto, anche se mi aspettavo che mi fosse riconosciuto il merito di aver risaltato questa "criticità“ per la quale ho rincorso il direttore di allora (architetto Lopiano) e l’assessore al ramo (Luciana Camizzi), con la quale ho pure effettuato un sopralluogo per verificarne la fattibilità). Importante che si farà! Questo è il punto fondamentale. Perché il cittadino, anche con difficoltà motorie, ha il diritto di usufruire di servizi in generale. La sensibilità verso i disabili è sinonimo di civiltà, ecco perché sono molto soddisfatto di questo piccolo successo di cui può giovarsi il cittadino".



