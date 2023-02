Eventi 204

Serradifalco, prende il via la stagione "Accade solo a teatro" organizzata da InArte e Rete Latitudini al teatro comunale A. De Curtis

Dopo due anni di chiusura invernale causata dalla pandemia, il teatro riapre, con un cartellone di qualità, composto da nove spettacoli che andranno in scena da febbraio a maggio 2023

Redazione

10 Febbraio 2023 17:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/serradifalco-prende-il-via-la-stagione-accade-solo-a-teatro-organizzata-da-inarte-e-rete-latitudini-al-teatro-comunale-a-de-curtis Copia Link Condividi Notizia

Prende il via sabato 11 febbraio la nuova stagione “Accade solo a teatro”, che si svolgerà al Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco. La rassegna, che ha la direzione artistica di Vincenzo Volo, è organizzata dall’Associazione InArte e dalla Rete Latitudini, con la collaborazione del Comune di Serradifalco, l’Associazione Pier Giorgio Frassati.

Dopo due anni di chiusura invernale causata dalla pandemia, il teatro riapre, con un cartellone di qualità, composto da nove spettacoli che andranno in scena da febbraio a maggio 2023. Un’ampia offerta artistica articolata in tre sezioni: teatro, musica e cabaret; con artisti del panorama regionale e nazionale. Particolarmente significativa la presenza delle Compagnie associate alla Rete Latitudini, con le quali prosegue e si intensifica l’attività nei territori dei piccoli centri di provincia, grazie al sostegno dell’Assessorato regionale del Turismo e dello Spettacolo. La rinnovata programmazione del Teatro De Curtis di Serradifalco, spaziando in tutti i generi dello spettacolo di qualità siciliano, è mirata alla formazione e al maggiore coinvolgimento di un pubblico sempre più vasto e numeroso.

Questi gli spettacoli proposti dalle Compagnie della Rete Latitudini, che arricchiranno il cartellone con contenuti e riflessioni sui grandi temi del nostro vivere attuale e quotidiano, rappresentando un investimento sul futuro per una stagione di rinascita: 3 marzo, A TESTA SUTTA (produzione Madé) di Luana Rondinelli. Regia e interpretazione di Giovanni Carta. 31 marzo IL TERRITORIO VA IN SCENA (Produzione Nutrimenti Terrestri) da un’idea di Max Paiella (che è anche il protagonista) e Matteo Boldrini. 16 aprile, LE MILLE BOLLE BLU (Produzione Nutrimenti terrestri) di Salvatore Rizzo. Regia e interpretazione di Filippo Luna. 21 aprile ITRIA (Produzione La Bottega del Pane). Testo, regia e interpretazione di Aurora Miriam Scala. 26 maggio UNA NOTTE AD AMSTERDAM (produzione IN ARTE) di Giovanna Criscuolo e regia Federico Magnano San Lio. In scena Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo.

La stagione, sarà inaugurata sabato 11 febbraio alle ore 20,30 dallo spettacolo ORIZZONTI PERDUTI - OMAGGIO A BATTIATO a cura del Guarnieri Ensemble, un viaggio a ritroso nel tempo, un percorso musicale e narrativo che fa vibrare l'essenza artistica unica e inconfondibile di Franco Battiato. La nuova stagione propone infatti un programma che spazierà dal teatro al cabaret, passando per la musica, offrendo ampio spazio ai linguaggi della drammaturgia contemporanea. Un invito affinché i cittadini possano tornare a vivere il loro Teatro per un percorso di crescita comune, in un percorso di riavvicinamento e collegamento alle più vivaci realtà artistiche della nostra Isola.



Prende il via sabato 11 febbraio la nuova stagione "Accade solo a teatro", che si svolgerà al Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco. La rassegna, che ha la direzione artistica di Vincenzo Volo, è organizzata dall'Associazione InArte e dalla Rete Latitudini, con la collaborazione del Comune di Serradifalco, l'Associazione Pier Giorgio Frassati. Dopo due anni di chiusura invernale causata dalla pandemia, il teatro riapre, con un cartellone di qualità, composto da nove spettacoli che andranno in scena da febbraio a maggio 2023. Un'ampia offerta artistica articolata in tre sezioni: teatro, musica e cabaret; con artisti del panorama regionale e nazionale. Particolarmente significativa la presenza delle Compagnie associate alla Rete Latitudini, con le quali prosegue e si intensifica l'attività nei territori dei piccoli centri di provincia, grazie al sostegno dell'Assessorato regionale del Turismo e dello Spettacolo. La rinnovata programmazione del Teatro De Curtis di Serradifalco, spaziando in tutti i generi dello spettacolo di qualità siciliano, è mirata alla formazione e al maggiore coinvolgimento di un pubblico sempre più vasto e numeroso. Questi gli spettacoli proposti dalle Compagnie della Rete Latitudini, che arricchiranno il cartellone con contenuti e riflessioni sui grandi temi del nostro vivere attuale e quotidiano, rappresentando un investimento sul futuro per una stagione di rinascita: 3 marzo, A TESTA SUTTA (produzione Madé) di Luana Rondinelli. Regia e interpretazione di Giovanni Carta. 31 marzo IL TERRITORIO VA IN SCENA (Produzione Nutrimenti Terrestri) da un'idea di Max Paiella (che è anche il protagonista) e Matteo Boldrini. 16 aprile, LE MILLE BOLLE BLU (Produzione Nutrimenti terrestri) di Salvatore Rizzo. Regia e interpretazione di Filippo Luna. 21 aprile ITRIA (Produzione La Bottega del Pane). Testo, regia e interpretazione di Aurora Miriam Scala. 26 maggio UNA NOTTE AD AMSTERDAM (produzione IN ARTE) di Giovanna Criscuolo e regia Federico Magnano San Lio. In scena Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo. La stagione, sarà inaugurata sabato 11 febbraio alle ore 20,30 dallo spettacolo ORIZZONTI PERDUTI - OMAGGIO A BATTIATO a cura del Guarnieri Ensemble, un viaggio a ritroso nel tempo, un percorso musicale e narrativo che fa vibrare l'essenza artistica unica e inconfondibile di Franco Battiato. La nuova stagione propone infatti un programma che spazierà dal teatro al cabaret, passando per la musica, offrendo ampio spazio ai linguaggi della drammaturgia contemporanea. Un invito affinché i cittadini possano tornare a vivere il loro Teatro per un percorso di crescita comune, in un percorso di riavvicinamento e collegamento alle più vivaci realtà artistiche della nostra Isola.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare