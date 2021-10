Attualita 809

Serradifalco, nasce un asilo comunale bilingue: nella didattica verranno utilizzati gli animali

La struttura dal 2015 versava in un totale stato di abbandono. Adesso tornerà ad essere utilizzata

Redazione

08 Ottobre 2021 19:29

Giovedì scorso l’Ingegnere Capo dell’U.T. C. arch. Michele D’Amico e il dirigente Giuseppe Benfante Picogna, hanno consegnato la struttura dell'asilo nido comunale a Serradifalco alla dott.ssa Dinaro Rossella responsabile della scuola bilingue “Happy Place”. La consegna è avvenuta a seguito dell’aggiudicazione di un bando di gara per la concessione in locazione dei locali e degli spazi esterni, da destinare ad asilo nido, ubicati in via F. Turati. Bando voluto dalla giunta guidata dal Sindaco Leonardo Burgio per ridare vita alla struttura che dal 2015 versava in stato di totale abbandono e per dare alla cittadinanza un servizio che mancava da troppo tempo.

La dott.ssa Dinaro Rossella, laureata in scienze dell'educazione e della formazione, con un curriculum ricco di esperienze lavorative come insegnante, ha avuto modo a Londra di perfezionare la lingua inglese e di studiare la metodologia di insegnamento anglosassone denominata EYFS, acronimo di "Early Years Foundation Stage", metodo che si basa sul concetto secondo il quale i piccoli imparano al meglio attraverso il gioco, dove l'adulto guida le attività iniziate dal bambino, a seconda delle proprie inclinazioni e tendenze. La dott.ssa Dinaro, dopo l’esperienza inglese, torna nella sua terra natia scommettendo contro il progressivo spopolamento delle nostre città. Nasce così la scuola bilingue "Happy Place", una delle poche in Sicilia con l'utilizzo degli animali nella propria didattica, che offrirà servizi di nido, ludoteca e corsi di lingua inglese.



