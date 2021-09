Eventi 291

Serradifalco, la chiesa Madre apre le porte ai giovani: in programma diverse iniziative

Il nuovo Arciprete, don Biagio Biancheri, ha stilato un programma ricco di eventi dedicati ai giovani del paese

Redazione

23 Settembre 2021 18:25

Il nuovo Arciprete di Serradifalco, don Biagio Biancheri, ha programmato una serie di iniziative per i giovani di Serradifalco i quali hanno risposto al suo invito nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore della Madonna Addolorata celebrata la terza domenica di settembre e con un’ottava dal 20 al 25 settembre. Ad inaugurare la settimana dedicata ai giovani è stata la serata dal titolo “Porte Aperte”, con una serie di testimonianze di vocazione familiare, giovanile e di servizio diaconale. Scrive don Biancheri: “Le porte aperte sono un invito ad entrare in contatto con Dio e anche ad uscire dalla propria condizione per andare incontro agli altri. Esse sono simbolo del cuore aperto di Cristo e invito ad accogliere il grido di San Giovanni Paolo II: ‘Aprite le porte a Cristo’.

La Chiesa, come dice Papa Francesco è la casa di tutti, dove si fa l'esperienza della comunione e condivisione con Dio e la comunità dei credenti che sono invitati ad uscire per portare la buona notizia ai crocicchi delle periferie esistenziali e quanti stanno sulla soglia della fede ad entrare gratuitamente nel mistero di amore”. Le attività continueranno con tornei di calcio, caccia al tesoro, serate musicali, giochi in piazza San Francesco. Coinvolto anche il Liceo Musicale “A. Manzoni” di Caltanissetta che concluderà la settimana culturale e ricreativa. Le iniziative, svolte nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, stanno vedendo diversi volontari impegnati a collaborare don Biagio e gli altri sacerdoti che operano con lui a Serradifalco. Con l’inizio del nuovo anno pastorale sono in programma una serie di iniziative dedicate ai giovani, alle famiglie e agli anziani.



