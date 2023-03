Serradifalco in preghiera con la Via Crucis cittadina

Attualita 310

Serradifalco in preghiera con la Via Crucis cittadina

Giovani, famiglie, catechisti e realtà ecclesiali si sono alternati nella lettura delle meditazioni

Redazione

25 Marzo 2023 19:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/serradifalco-in-preghiera-con-la-via-crucis-cittadina Copia Link Condividi Notizia

Sabato 24 marzo, alle ore 20.00 a Serradifalco, tutta la comunità ecclesiale ha preso parte alla Via Crucis cittadina. Le vie di Serradifalco sono state animate dai canti e dalle preghiere per meditare la Passione del Signore. Presenti i sacerdoti che operano in città: l’Arciprete don Biagio Biancheri, il Parroco dell’Immacolata, don Calogero Mantione, il responsabile dei giovani e vicario parrocchiale in Madrice, don Vincenzo Sciacchitano. Presente anche il Vescovo Antonino Migliore. Giovani, famiglie, catechisti e realtà ecclesiali si sono alternati nella lettura delle meditazioni. La protezione civile ha coordinato il percorso della processione della Croce.

L’Arciprete don Biancheri: “Le meditazioni e le preghiere della Via Crucis ci hanno aiutato a guardare alla Passione del Signore per apprendere l’immensa lezione di amore che Dio ci ha dato sulla Croce, perché nasca in noi un rinnovato desiderio di convertire il nostro cuore, vivendo ogni giorno lo stesso amore, l’unica forza capace di cambiare il mondo”.



Sabato 24 marzo, alle ore 20.00 a Serradifalco, tutta la comunità ecclesiale ha preso parte alla Via Crucis cittadina. Le vie di Serradifalco sono state animate dai canti e dalle preghiere per meditare la Passione del Signore. Presenti i sacerdoti che operano in città: l'Arciprete don Biagio Biancheri, il Parroco dell'Immacolata, don Calogero Mantione, il responsabile dei giovani e vicario parrocchiale in Madrice, don Vincenzo Sciacchitano. Presente anche il Vescovo Antonino Migliore. Giovani, famiglie, catechisti e realtà ecclesiali si sono alternati nella lettura delle meditazioni. La protezione civile ha coordinato il percorso della processione della Croce. L'Arciprete don Biancheri: "Le meditazioni e le preghiere della Via Crucis ci hanno aiutato a guardare alla Passione del Signore per apprendere l'immensa lezione di amore che Dio ci ha dato sulla Croce, perché nasca in noi un rinnovato desiderio di convertire il nostro cuore, vivendo ogni giorno lo stesso amore, l'unica forza capace di cambiare il mondo".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare