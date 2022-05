Cronaca 2286

Serradifalco, ha l'assicurazione scaduta e non si ferma all'alt dei carabinieri: donna fermata dopo breve fuga

Anziché fermarsi ha pensato bene di accelerare e andare via

Rita Cinardi

14 Maggio 2022 19:39 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/serradifalco-ha-lassicurazione-scaduta-e-non-si-ferma-allalt-dei-carabinieri-donna-fermata-dopo-breve-fuga Copia Link Condividi Notizia

Non si ferma all'alt carabinieri e innesca una fuga in auto nel centro cittadino di Serradifalco durata pochi minuti. E' accaduto questa mattina. Alla guida dell'auto una donna che, è stato appurato successivamente, aveva l'assicurazione scaduta e per questo, piuttosto che fermarsi al posto di controllo, ha pensato bene di accelerare e andare via. Dopo due minuti di inseguimento la donna è stata fermata e multata. I carabinieri hanno anche disposto il sequestro del mezzo. Probabilmente adesso scatterà anche una denuncia per resistenza.



Non si ferma all'alt carabinieri e innesca una fuga in auto nel centro cittadino di Serradifalco durata pochi minuti. E' accaduto questa mattina. Alla guida dell'auto una donna che, è stato appurato successivamente, aveva l'assicurazione scaduta e per questo, piuttosto che fermarsi al posto di controllo, ha pensato bene di accelerare e andare via. Dopo due minuti di inseguimento la donna è stata fermata e multata. I carabinieri hanno anche disposto il sequestro del mezzo. Probabilmente adesso scatterà anche una denuncia per resistenza.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare