Serradifalco, guasto all'impianto di sollevamento: ecco il calendario della distribuzione idrica

Il guasto è stato ripristinato in mattinata ma oggi non sarà possibile effettuare la prevista distribuzione

Si comunica che, a causa di un guasto avvenuto in nottata all’impianto di sollevamento gestito da Siciliacque, non è stato possibile accumulare acqua al serbatoio comunale di Serradifalco. Il guasto è stato ripristinato in mattinata ma oggi non sarà possibile effettuare la prevista distribuzione. Di seguito la riprogrammazione del calendario distributivo:

Oggi, 17 agosto: accumulo

Domani, 18 agosto: zona bassa

Venerdì, 19 agosto: zona alta



