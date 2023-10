Cronaca 3848

Caltanissetta, giovane di 19 anni scomparso: in corso le ricerche

Ieri pomeriggio si è allontanato dalla sua abitazione e da allora non ha fatto più rientro

Rita Cinardi

Sono in corso le ricerche di un giovane nisseno di 19 anni, residente in contrada Cusatino a Serradifalco, Gabriele Gentile, che da ieri non ha fatto più rientro nella sua abitazione. Il giovane sarebbe uscito da casa alle 17.30 di ieri e da allora si sono perse le sue tracce. Questa mattina è stata presentata denuncia dai familiari in questura. Subito dopo sono state diramate le ricerche. Attualmente polizia, carabinieri e vigili del fuoco stanno settacciando il territorio alla ricerca del diciannovenne.

Il Prefetto ha disposto l’istituzione, presso la Sala Operativa della locale Croce Rossa Italiana, del Posto di Comando Avanzato, quale punto di riferimento per le attività di ricerca dell’interessato del quale, al fine di favorirne il rintraccio, si specificano appresso alcune caratteristiche utili per il suo riconoscimento:

Ø altezza: 1,75 mt circa;

Ø corporatura: normale;

Ø carnagione: chiara;

Ø età: 19 anni;

Ø capelli: corti di colore chiaro;

Ø occhi: azzurri;

Ø abbigliamento: jeans di colore blu, t-shirt scura con scritta di colore bianco, scarpe da lavoro e un marsupio nero con strisce rosse.

Al fine di fornire preziosi contributi alle attività di ricerca si allega foto dell’interessato e si invitano tutti coloro che fossero in possesso di informazioni utili a contattare il 112 e dettagliarne gli elementi a conoscenza.



© Riproduzione riservata

