Serradifalco, finisce con l'auto contro lo spigolo di un mezzo agricolo e percorre 30 metri su un fianco: ferita

Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato l'automobilista al pronto soccorso

Rita Cinardi

Una donna è stata trasportata ieri pomeriggio, in codice giallo, all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta in seguito a un incidente stradale sulla Ss122. La donna si stava dirigendo da Serradifalco a Canicattì quando, dubito dopo il passaggio a livello, è finita con l'auto contro lo spigolo di un mezzo agricolo che stava svoltando su una strada laterale. In seguito all'impatto l'autovettura, con a bordo la donna, ha percorso su un fianco un tratto di trenta metri su terrapieno. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato l'automobilista al pronto soccorso. La donna non è in pericolo di vita.



