Serradifalco, ciclista investito da un'auto finisce in pronto soccorso

L'automobilista avrebbe riferito ai carabinieri di non aver visto il ciclista poiché rimasto abbagliato dal sole

Un ciclista di Serradifalco di 56 anni è stato investito da un'auto mentre percorreva la Ss122, in contrada Cusatino. A bordo dell'auto, una Dacia Duster, un uomo di Montendoro di 66 anni che stava percorrendo la strada in direzione San Cataldo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito in ambulanza, col codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. L'uomo avrebbe riportato un trauma cranico ma non è in gravi condizioni. L'automobilista avrebbe riferito ai carabinieri di non essersi accorto del ciclista poiché abbagliato dal sole.



