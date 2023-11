Sport 196

Serie C, la Nissa Rugby in trasferta a Catania contro i Briganti di Librino

Il coach Lo Celso sprona la squadra: "Partita difficile, ma daremo tutto alla fine"

Redazione

Dopo tre battute di arresto nel campionato di serie C c’è in seno alla Nissa Rugby l’ardente desiderio di tornare a riassaporare il dolce gusto della vittoria. Il quindici della palla ovale di Caltanissetta, domenica 26 novembre, è di scena allo stadio San Teodoro Liberato di Catania per affrontare, inizio del match alle ore 14, i Briganti ASD Onlus – Librino. Match impegnativo per la squadra guidata da Andrea Lo Celso che disegna i contorni della partita: “È stata una sconfitta difficile quella da digerire domenica contro l’Enna per tantissimi motivi che non sto qui ad elencare; ma chi era presente dagli spalti ha visto cosa è successo. In ogni caso, dobbiamo andare avanti e pensare alle altre 3 partite che ci rimangono per concludere il girone di andata. Adesso incontreremo tre squadre tutte da vertice, ma faremo il possibile per giocarcela fino alla fine.

Il rugby è questo. Sono sicuro che il girone di ritorno sarà assolutamente diverso. Quest’anno abbiamo ripreso dopo un anno di fermo per continuare la nostra tradizione: ci siamo riusciti. Abbiamo ritrovato tantissimi sostenitori e famiglie che ci seguono e in più tanti partner che stanno supportando il nostro percorso sportivo. Abbiamo, da due settimane tesserato altri cinque giovani diciottenni che si sono avvicinati a noi e che vogliono giocare in prima squadra. Altrettanto succede ogni settimana, con il mini rugby. Tante famiglie portano i propri figli a conoscere questa disciplina e sono entusiasti di fare parte del nostro club. Questa ad oggi è la nostra vittoria. Sono certo che presto, ricambieremo con un successo tutti coloro che ci stanno dimostrando questo affetto. Domenica contro i Briganti di Librino, sarà certamente una partita difficile. Abbiamo purtroppo tante indisponibilità, ma sono certo che ci scenderà in campo onorerà maglia e i compagni assenti”.



