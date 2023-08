Cronaca 1453

Serata danzante rovinata da un vasto incendio: le fiamme a causa di un petardo

Il rogo è divampato nei pressi della discoteca South Addaura Club nel palermitano

Redazione

Momenti di paura nella serata appena trascorsa per un incendio divampato nei pressi della discoteca South Addaura Club, in via Agostino Babarigo, dove era in corso una serata danzante. Le fiamme, che pare siano divampate dopo l’esplosione di alcuni fuochi d’artificio, hanno fatto scappare i clienti che erano presenti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che cercheranno stabilire la dinamica esatta dell’incendio.



