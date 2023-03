Cronaca 571

Serata a base di alcol e psicofarmaci a casa di amici: una 18enne trovata morta, indaga la polizia

Il questore di Monza: "La mia riflessione e il mio appello vai ai ragazzi affinché non buttino al vento la loro esistenza e non si autodistruggano"

Redazione

La polizia di Monza indaga sulla morte di una 18enne deceduta dopo aver trascorso una serata a casa di amici e durante la quale ha probabilmente assunto alcol e psicofarmaci. L'allarme è scattato lunedì mattina, 6 marzo, quando la ragazza è stata trovata priva di conoscenza sul letto, da una delle sue amiche e dal padre di quest'ultima. Nonostante il trasporto d'urgenza all'Ospedale San Gerardo, la studentessa è morta per un arresto cardiocircolatorio. Dalle indagini è emerso che nell'abitazione sono state trovate diverse bottiglie di alcolici, tra cui whisky.

Venerdì 10 marzo è stata effettuata l'autopsia sul corpo della giovane e ora si è in attesa dei risultati. Non è ancora chiaro quante persone partecipassero alla festa in casa e sono in corso indagini coordinate dalla Procura di Monza. "La mia riflessione e il mio appello vai ai ragazzi affinché non buttino al vento la loro esistenza e non si autodistruggano". Queste le parole del Questore di Monza, Marco Odorisio, dopo la morte della diciottenne monzese. "Anche a fronte di difficoltà e paure - ha aggiunto Odorisio - che si aprano, con le famiglie, con gli amici, con le persone a loro vicine, perché la vita è una e ha un valore inestimabile".



